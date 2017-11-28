قريبا.. الموبايل يفتح سيارتك بديلا عن المفتاح

خالد بدر الدينأكدت شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة أن مفاتيح أبواب السيارات ستختفى قريبا مع تقدم التطبيقات التكنولوجية الذكية لتحل محلها الموبايلات المزودة أيضا بمثل هذه التطبيقات ليتخدمها العملاء فى قتح أبواب سياراتهم و تشغيلها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.ويقول إيان روبرتسون عضو مجلس إدارة ش

خالد بدر الدين

أكدت شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة أن مفاتيح أبواب السيارات ستختفى قريبا مع تقدم التطبيقات التكنولوجية الذكية لتحل محلها الموبايلات المزودة أيضا بمثل هذه التطبيقات ليتخدمها العملاء فى قتح أبواب سياراتهم و تشغيلها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ويقول إيان روبرتسون عضو مجلس إدارة شركة BMW والمسئول عن قسم المبيعات إن مفاتيح السيارات ستصبح موضة قديمة قبل عام 2020 مع قيام إدارة الأبحاث والتطوير بمراجعة ضرورة وجود المفاتيح لأن معظم سيارات الشركة حاليا بها تطبيقات تسمح للعملاء بفتح باب السيارة وتشغيلها بواسطة الموبايل وبدون استخدام تلك المفاتيح.

وذكرت وكالة رويترز أن أصحاب السيارات الفاخرة لا يخرجون المفاتيح من جيوبهم الآن فى فتح أبواب السيارة و إنما يستخدمون أدوات إلكترونية سمارت لفتحها أوتوماتيكيا و لتشغيل المحركات أيضا ولذلك ليس هناك ضرورة لحمل تلك المفاتيح.

ومع ذلك يرى إيان روبرتسون إن الشركة مازالت تبحث مدى جدوى المفاتيح و لا أحد يعرف أيضا هل تستطيع بيع سيارة بدون مفاتيج و هل ستستغنى عنها الآن أم فى المستقبل المنظور؟