قرى بورسعيد السياحية كاملة العدد في العيد

أماني العزازي:

حققت الخمس قرى السياحية الحكومية التابعة لمحافظة بورسعيد نسبة إشغال 95% خلال أيام عيد الفطر المبارك، رغم ربط إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقه الحرة المسؤول عن تشغيل ثلاثة قرى منها هى الكروان بإجمالى 284 وحدة مصيفية والكنارى بإجمالى 328 وحدة وجنة النورس بإجمالى 80 وحدة مصيفيهة تسكينها للزائرين بنظام (الباكدج) بقيمة إيجارية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف للأربعة ليالى.



فيما وصلت نسب الإشغال 100% فى قريتين من القرى التابعة للمحافظة الخاضعة لشركات خارجية تديرها هى النورس والفيروز بإجمالى 459 وحدة،

وكانت المحافظة قد أعلنت فى مطلع يونيو الجارى، عن رغبتها فى طرح 3 قرى سياحية هى الكروان والكنارى وجنة النورس أمام شركات إدارة الفنادق والقرى السياحية بما يضمن تطويرها وتحقيق إيراادات لصندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة الذى قام بإنشاء هذه القرى من موازنته.



فى الوقت الذى واجه طرح المحافظة لهذه القرى حالة من الجدل نظرا لانخفاض عوائد الانتفاع المطلوبة والتى لم تتجاوز 23 مليون جنيه للثلاث قرى مجتمعه فى السنة الواحدة، مقارنة بالإيرادات التى تحققها المحافظة حاليا من تأجير الوحدات المصيفية.



فيما كشف مصدر مسؤل بالمحافظة أن طرح القرى للإدارة يجنب صندوق الجهاز التنفيذى تكاليف الصيانة السنوية ويضمن تشغيلها طوال العام ودون الاقتصار على المواسم والأعياد والموسم الصيفى.