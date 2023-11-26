قروض وتسهيلات العملاء في بنك saib ترتفع إلى 31.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023

ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية لدى بنك saib بنسبة 9% لتبلغ 31.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 29 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وعلى الجهة الأخرى انخفض إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية بنسبة 8% لتبلغ 475 مليون دولار فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 514 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء مقوما بالعملة الاجنبية 1.5 مليار دولار في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار فى نهاية ديسمبر 2022.
بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 54.25% فى سبتمبر الماضي مقارنة 57.35% بنهاية 2022.
ودائع بنك saib
ارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية لدى بنك saib بنسبة 14% لتبلغ 58 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بمبلغ 51 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.
فيما رتفع إجمالى الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 0.2% لتبلغ 891 مليون دولار أمريكي فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 889 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.
بلغ إجمالى ودائع العملاء مقومة بالعملة الاجنبية 2.8 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.