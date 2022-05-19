قروض ميسرة لـ 49 مربي بإجمالي 1.5 مليون جنيه بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية أو قروض وأعلاف بجميع قرى ونجوع المحافظة للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه محافظة مطروح بالثروة الحيوانية و دعم المربيين.

وأشار محافظ مطروح أن صندوق تنميه الثروة الحيوانية والمراعي بالمحافظة قدم قروضا ميسرة لعدد 49 مربي بإجمالي مبلغ مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه وتوفير عدد 329 طن أعلاف، كما قامت الجمعية الزراعية المركزية بتقديم قروض بمبلغ ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه وفرت 1600 طن حبوب وأعلاف.

يأتى ذلك مع تسهيل حصول المربين على الأعلاف والعلاجات البيطرية بتقديم الطلبات للجنة إدارة صندوق تمويل الثروة الحيوانية والمراعي. تصل إلى 40 ألف جنيه لكل حالة في حال طلب الأعلاف و5 آلاف جنيه في حال طلب العلاجات بشروط ميسرة بضمان جمعيته الزراعية الفرعية بكل مدينة ولمدة 6 أشهر.

وأشار المهندس حسين السينيي رئيس صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، إلى أن الصندوق يستقبل طلبات المربيين سواء بمقر الصندوق بالجمعية الزراعية المركزية أو عن طريق الجمعيات الزراعية الفرعية لتقديم الدعم اللازم لهم.