قروض ميسرة لدعم المرأة المعيلة .. مقترح جديد في البرلمان

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة مقترحا مقدما بشأن منح المرأة المعيلة قروضا ميسرة دون فوائد .

ومن المقرر أن يعاود البرلمان جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية الأسبوع المقبل .

اقتراح في البرلمان لإعانة المرأة المعيلة علي مواجهة متطلبات الحياة

وأكد النائب صلاح شوقي عقيل، عضو البرلمان عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، تقدمه بمقترح لدعم المرأة المعيلة عبر منحها قروض ميسرة بدون فوائد، لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة، بما يكفل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

وأوضح عضو البرلمان ، في مقترحه أن “المرأة المصرية، هي أيقونة الكفاح والتحدي، تسعى إلى خدمة بلدها بكل ما أوتيت من قوة، وفي جميع ميادين العمل أثبتت تفوقها وجدارتها، فكانت مثالًا يحتذى به، وهو مالم يكن سيحدث لولا وجود دعم وإرادة قوية لتمكين المرأة المصرية”.

وقال عضو مجلس النواب إن “المرأة المعيلة في صعيد مصر، علينا أن نرفع لها القبعة، ونقف لها تقديرًا واحترامًا، فهي من فقدت زوجها، وأصبحت المسؤولة عن تربية الأسرة وتوفير متطلباتها، وأشد حرصًا على تعليم أبنائها، فأخرجت لنا نماذج مشرفة تخدم بلدها”.

برلماني يطالب بدعم المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعم المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة عبر التسويق والترويج لمنتجاتهم، أو تمويلها، وتهيئة الظروف التي تساعدها على الانتاج، ومنحهم قروض ميسرة دون فوائد، بما يسمح بتوسيع خيارات العمل أمامها”.