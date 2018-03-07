قروض مبادرة المركزى للـ SMEs ترتفع إلى 67 مليار جنيه

100 مليون جنيه من المركزى لمبادرة رواد النيلأحمد على وسيد بدرقال مصطفى منير، مسئول بإدارة التطوير المصرفي بالبنك المركزي، إن إجمالي تمويلات مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة الميسرة ارتفعت إلى 67 مليار جنيه.وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر المركز المصري



100 مليون جنيه من المركزى لمبادرة رواد النيل

أحمد على وسيد بدر

قال مصطفى منير، مسئول بإدارة التطوير المصرفي بالبنك المركزي، إن إجمالي تمويلات مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة الميسرة ارتفعت إلى 67 مليار جنيه.

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن عدد الشركات التي حصلت على تمويل وصلت لنحو 61 ألف شركة، منذ بداية المبادرة خلال 2015.

وكشف عن دراسة البنك المركزي السماح للبنوك لتدشين صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساندة البنوك التى لم تستطع الاستفادة من المبادرة، وتنويع الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات.

وأكد أن المركزي حريص على دعم القطاع وقام مؤخرا بتوفير ضمانة بقيمة ملياري جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان لدفع تمويلات البنوك ضمن المبادرة، وتضمن قروض بنحو 20 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق نيته إعادة هيكلة شركة ضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنشيط دورها فيما يتعلق بضمان تمويلات المشروعات.

في سياق متصل قال منير، إن البنك المركزي خصص 100 مليون جنيه للمبادرة رواد النيل التي يعمل عليها بالتعاون مع جامعة النيل وجهاز تنمية المشروعات لتوعية الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني.

وأضاف أنه من المستهدف تدشين 40 مقرا ضمن المبادرة بنهاية العام الحالى، مضيفا أن التوعية تنعكس بشكل إيجابى على تنشيط تمويلات القطاع.