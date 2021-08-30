قروض بنك القاهرة ترتفع إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى

كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة عن وصول إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك والتى ارتفعت بنحو 7 مليارات جنيه لتصل إلي 100 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وأشار بيان صادر عن البنك إلى تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.

كما صعدت محفظة ائتمان الشركات والبنوك لتصل إلي نحو 48.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12% عن ديسمبر 2020.

كما قام بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2021 بدور المرتب الرئيسي ومسوق للتمويل في عمليات تمويلية قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى دوره كمرتب رئيسي ومشارك فى عمليات تمويلية أخرى قدرها 2.4 مليار جنيه.

وانطلاقا من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي محفظة القروض من التسهيلات المباشرة 9.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 9 مليارات جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 6% بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز و وحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن نتائج أعمال البنك المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى تعكس أداء تشغيليا قويا فى مختلف مجالات العمل المصرفى، ونموذج أعمال متطور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، مؤكداً استمرار البنك فى نهج أعماله بما يضمن مزيداً من التوسع وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى.