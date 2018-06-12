قروض بحق الامتياز بين إيكمي وألفا ميديكا ونيو ألفا لتسديد مستحقات لبنك مصر

المال-خاص: قررت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" عقد قرض له حق الامتياز بين شركتي "ايكمي" و"ألفا مديكا" بقيمة 2.5 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بنك مصر لدى الأخيرة، وذلك خلال عامين. وأشارت الشركة في بيان لها حصلت "المال" على نسخة منه إلى أن "إيكمي" تمتلك نحو 49 % من أسهم شركة "ألفا مد

المال-خاص:

قررت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” عقد قرض له حق الامتياز بين شركتي “ايكمي” و”ألفا مديكا” بقيمة 2.5 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بنك مصر لدى الأخيرة، وذلك خلال عامين.

وأشارت الشركة في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن “إيكمي” تمتلك نحو 49 % من أسهم شركة “ألفا مديكا”، كما تمتلك “إيكمي” نحو 5% من شركة “نيو ألفا”.

وأضافت الشركة أنها قررت إبرام عقد قرض له حق امتياز بينها و بين شركتها الشقيقة “نيو ألفا” بقيمة 1.5 مليون جنيه، فيما سيسدد القرض خلال عامين من تاريخه.

ويأتي ذلك في إطار التسوية التي أعلنت عنها “يكمي” بسداد جميع مديونيات ألفا ونيو الفا لدى بنك مصر بقيمة اجمالية تقدر بـ 3.915 مليون جنيه.