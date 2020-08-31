قروض القطاع المصرفي ترتفع بقيمة 42.4 مليار جنيه خلال مايو الماضي

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 42.4 مليار جنيه خلال مايو الماضي، لتسجل 2 تريليون و136 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و93 مليار جنيه في أبريل 2020.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري ارتفاع قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 15.9 مليار جنيه، لتسجل 655.56 مليار جنيه في مايو، مقابل 639.67 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

أرصدة القروض غير الحكومية ترتفع 26.5 مليار جنيه في مايو

وسجلت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية مايو نحو 1.480 تريليون جنيه، مقابل 1.454 تريليون جنيه في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 26.52 مليار جنيه.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية، صعدت قروض القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية للقطاعين الحكومي وغير الحكومي خلال مايو الماضي، بنحو 7.4 مليار جنيه، لتصل إلى 511.901 مليار جنيه، مقابل 504.496 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه.

كما ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي بالعملة المحلية للقطاعين الحكومي وغير الحكومي بنحو 35 مليار جنيه، خلال مايو الماضى، لتسجل 1.624 تريليون جنيه، مقابل 1.589 تريليون في أبريل الماضي.

ووفقًا للبنك المركزي، ارتفعت قروض القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 433.122 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 428.043 مليار جنيه في أبريل.

كما زادت قروض الأفراد بالعملتين الأجنبية والمحلية بحوالى 5.6 مليار جنيه، خلال مايو، لتسجل 426.840 مليار جنيه، مقابل 421.228 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018.

أرصدة قروض القطاعات

وعن القطاعات، بما فيها قطاع الأعمال الخاص، أظهرت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 29.4 مليار جنيه في مايو، مقابل 29.1 مليار جنيه في أبريل السابق عليه.

كما صعدت قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 13.7 مليار جنيه لتصل إلى 473.541 مليار جنيه في مايو، مقابل 459.831 مليار في الشهر السابق عليه.

وبالنسبة لقطاع التجارة، زادت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية في مايو الماضي لتصل إلى 157.707 مليار جنيه، مقابل 154.298 مليار جنيه في أبريل 2020.

وارتفعت قروض قطاع الخدمات إلى 380.781 مليار جنيه في مايو 2020، مقابل 377.661 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 3.12 مليار جنيه.