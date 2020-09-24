قروض القطاع المصرفي ترتفع بقيمة 339 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

أرصدة القروض غير الحكومية ترتفع 212.04 مليار جنيه في العام المالي الماضي

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 339.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، لتسجل 2 تريليون و179 مليار جنيه في يونيو 2020، مقابل تريليون و840 مليار جنيه في يونيو 2019.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري ارتفاع قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية خلال العام المالي الماضي، بنحو 127.56 مليار جنيه، لتسجل 668.34 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقابل 540.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

أرصدة القروض غير الحكومية ترتفع 212.04 مليار جنيه في العام المالي الماضي

وسجلت القروض غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية العام المالي 2019\2020 نحو 1.511 تريليون جنيه، مقابل 1.299 تريليون جنيه في نهاية العام المالي قبل الماضي، بزيادة قدرها 212.04 مليار جنيه.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية، تراجعت أرصدة قروض القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية للقطاعين الحكومي وغير الحكومي خلال العام المالي الماضي، بنحو 56.69 مليار جنيه، لتصل إلى 521.842 مليار جنيه في يونيو 2020، مقابل 578.532 مليار جنيه في يونيو 2019.

بينما ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي بالعملة المحلية للقطاعين الحكومي وغير الحكومي بنحو 396 مليار جنيه، خلال العام الماضى، لتسجل 1.657 تريليون جنيه، مقابل 1.261 تريليون في العام المالي السابق عليه.

ووفقًا للبنك المركزي، ارتفعت قروض القطاع العائلي بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 100.07 مليار جنيه العام المالي الماضي، لتصل إلى 440.326 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقابل 340.256 مليار جنيه في يونيو 2019.

كما زادت قروض الأفراد بالعملتين الأجنبية والمحلية بحوالي 100.76 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، لتسجل 434.335 مليار جنيه، مقابل 333.568 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه.

أرصدة قروض القطاعات

وعن القطاعات، بما فيها قطاع الأعمال الخاص، أظهرت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 31.366 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، مقابل 21.786 مليار جنيه في يونيو 2019.

كما صعدت قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 48.862 مليار جنيه لتصل إلى 484.545 مليار جنيه في يونيو 2020، مقابل 435.683 مليار بنهاية العام المالي السابق عليه.

وبالنسبة لقطاع التجارة، زادت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 161.022 مليار جنيه، مقابل 143.045 مليار جنيه في يونيو 2019.

وارتفعت قروض قطاع الخدمات إلى 388.104 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، مقابل 351.965 مليار جنيه في يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها 36.139 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.