بنـــوك

قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.855 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

مرتفعة بقيمة 82.788 مليار جنيه خلال شهر
‫محمود الصباغ‬‎ 7:55 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 7:55 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 82.788 مليار جنيه، خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 2.855 تريليون جنيه، مقابل 2.77 تريليون جنيه في الشهر السابق له. وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري للقطاع المصرفي أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية بنهاية فبراير الماضي زيادة قدرها 34.87 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.78 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.74 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

اقرأ أيضا  تراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية، سجلت نحو 1.073 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.025 تريليون جنيه بنهاية الشهر الذي يسبقه.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت إلى 545.510 مليار جنيه في يونيو 2021، مقابل 529.322 مليار جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

«المركزي» : زيادة نقود الاحتياطي «MO» بنحو 65.23 مليار جنيه بنهاية يونيو

فاطمة إمام 8:26 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

«المركزي» : 121.9 مليار جنيه زيادة بأرصدة ودائع القطاع المصرفي نهاية يونيو

فاطمة إمام 7:27 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم يستقربنهاية التعاملات أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:29 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:14 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 6:08 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 6:06 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21