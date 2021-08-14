قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.722 تريليون جنيه بنهاية مايو

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 96.607 مليار جنيه، خلال شهر مايو الماضي، لتسجل 2 تريليون و772 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و676 مليار جنيه في الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، للقطاع المصرفي أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية، نهاية مايو الماضي، زيادة قدرها 19.384 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.747 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.728 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية، شهدت زيادة بنحو 77.223 مليار جنيه خلال مارس، لتسجل 1.025 مليار جنيه نهاية الشهر، مقابل 947.977مليار جنيه بنهاية إبريل 2020.

وعن القطاعات، بما فيها قطاع الأعمال الخاص، أظهرت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 36.286 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 35.568 مليار جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت إلى 529.322 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 523.707 مليار.

وارتفعت قروض القطاع العائلي من 538.771 إلى مليار جنيه نهاية مايو، مقابل إبريل 2021 الذى سجل فيه 538.161 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع التجارة، تراجعت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية مايو الماضي لتصل إلى 188.801 مليار جنيه، مقابل 185.997 مليار جنيه.

وزادت قروض قطاع الخدمات إلى 448.886 مليار جنيه في نهاية مايو 2021، مقابل 439332 مليار جنيه في إبريل السابق عليه.