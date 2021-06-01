قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.610 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 73 مليار جنيه، خلال شهر مارس الماضي، لتسجل 2 تريليون و610 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و537 مليار جنيه في الشهر السابق له. وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، للقطاع المصرفي أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية، نهاية مارس الماضي، زيادة قدرها 24.64 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.700 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.675 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية، شهدت زيادة بنحو 48.460 مليار جنيه خلال مارس، لتسجل 861.5 مليار جنيه نهاية الشهر، مقابل 844.27 مليار جنيه بنهاية يناير 2020.

وعن القطاعات، بما فيها قطاع الأعمال الخاص، أظهرت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 34.858 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 34.011 مليار جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت إلى 512.132 مليار جنيه في مارس 2021، مقابل 511.900 مليار.

وارتفعت قروض القطاع العائلي من 537.691 إلى مليار جنيه نهاية مارس، مقابل فبراير 2020 الذى سجل فيه 525.370 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع التجارة، تراجعت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية فبرايرالماضي لتصل إلى 182.723 مليار جنيه، مقابل 178.243 مليار جنيه.

وزادت قروض قطاع الخدمات إلى 427.225 مليار جنيه في نهاية مارس 2020، مقابل 420.424 مليار جنيه في فبراير السابق عليه.