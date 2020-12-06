قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.487 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضي

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 43.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، لتسجل 2 تريليون و487 مليارات جنيه نهاية الشهر نفسه 2020، مقابل تريليوني و205 مليارات جنيه في الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية أغسطس الماضي زيادة قدرها 25.6 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.554 تريليون جنيه نهاية أغسطس ، مقابل 1.529 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية خلال شهر، شهدت زيادة بنحو 7.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس ، لتسجل 676.2 مليار جنيه نهاية الشهر، مقابل 676.2 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020.

وعن القطاعات، بما فيها قطاع الأعمال الخاص، أظهرت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 31.862 مليار جنيه نهاية أغسطس 2020، مقابل 31.54 مليار جنيه بالشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية فقد ارتفعت إلى 487.765 مليار جنيه في أغسطس 2020، مقابل 487.047.

وفيما يخص قروض القطاع العائلي ارتفعت إلى 451.153 مليار جنيه نهاية أغسطس ، عن يوليو 451.153 مليار جنيه.