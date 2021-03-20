قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.416 تريليون جنيه نهاية نوفمبر

ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 33.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، لتسجل 2 تريليون و416 مليار جنيه، مقابل تريليوني و382 مليار جنيه في الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، لـ القطاع المصرفي أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية نوفمبر الماضي زيادة قدرها 11.6 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.628 تريليون جنيه نهاية نوفمبر ، مقابل 1.616 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية، شهدت زيادة بنحو 21.82 مليار جنيه خلال نوفمبر، لتسجل 787مليار جنيه نهاية الشهر، مقابل 765 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.

وعن القطاعات، بما فيها قطاع الأعمال الخاص، أظهرت بيانات النشرة الشهرية ارتفاع أرصدة قروض القطاع الزراعي بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 31.43 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2020، مقابل 30.5 مليار جنيه بالشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت إلى 504.907 مليار جنيه في نوفمبر 2020، مقابل 506.480.

وأظهرت قروض القطاع العائلي ارتفعت إلى 505.694 مليار جنيه نهاية أكتوبر، مقابل أكتوبر 498.124 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع التجارة، زادت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية نهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى170296 مليار جنيه، مقابل 175.274مليار جنيه.

وارتفعت قروض قطاع الخدمات إلى 328264 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2020، مقابل 326.128 مليار جنيه في أكتوبر السابق عليه.