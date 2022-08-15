قروض القطاع المصرفى ترتفع إلى 3.438 تريليون جنيه نهاية مايو

ارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى إلى 3.438 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي، مقابل 3.418 تريليون فى الشهر السابق له.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى أن حجم القروض للقطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ 1.2858 تريليون جنيه نهاية مايو 2022 مقابل نحو 1.286 مليار بنهاية إبريل.

وبلغت القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 2.153 تريليون جنيه نهاية مايو 2022، مقارنة مع 2.131 تريليون نهاية إبريل.

وسجل حجم القروض لصالح القطاع غير الحكومى بالعملة المحلية 1.888 تريليون جنيه مقابل نحو 1.865 تريليون نهاية إبريل.

وارتفع حجم قروض القطاع الزراعى بالعملة المحلية لصالح القطاع غير الحكومى إلى 49.156 مليار بنهاية مايو لماضى مقابل نحو 48.739 مليار نهاية مايو.

فيما ارتفع حجم التمويلات بالعملة المحلية لصالح القطاع الصناعى غير الحكومى إلى 476.6 مليار نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 472 مليار جنيه.

ووصلت قروض قطاع التجارة غير الحكومى بالعملة المحلية إلى 220.092 مليار جنيه نهاية مايو الماضى، مقارنة مع 215.528 مليار نهاية إبريل.

بينما بلغت قروض قطاع الخدمات غير الحكومى بالعملة المحلية نحو 474.467 مليار جنيه نهاية مايو.

وأظهرت النشرة الشهرية ارتفاع قروض القطاع العائلى إلى 666.400 مليار جنيه نهاية مايو 2022، مقابل نحو 215.5 مليار نهاية الشهر السابق له.