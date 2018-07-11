قروض القطاع العائلى ترتفع 13.9 مليار جنيه بالربع الأول

أحمد الدسوقىكشف البنك المركزى عن ارتفاع قروض القطاع العائلى مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 13.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018.وأشار فى أحدث تقاريره إلى أن قروض القطاع العائلى ارتفعت إلى 267.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، مقابل 253.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2017.وكانت قروض القطاع

أحمد الدسوقى

كشف البنك المركزى عن ارتفاع قروض القطاع العائلى مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 13.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018.

وأشار فى أحدث تقاريره إلى أن قروض القطاع العائلى ارتفعت إلى 267.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، مقابل 253.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2017.

وكانت قروض القطاع المصرفى ككل ارتفعت بقيمة 85 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 1.538 تريليون جنيه، نهاية مارس 2018، مقابل 1.453 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

