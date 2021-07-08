عقـــارات

قروض الرهن العقاري الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها منذ فبراير

جاء التراجع في أعقاب هبوط العوائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات
أيمن عزام 10:42 م, الخميس, 8 يوليو 21 10:42 م, الخميس, 8 يوليو 21

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تراجعت أسعار  قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر.

وبلغ متوسط سعر القروض مستوى 2.9% نزولا من 2.98 % الأسبوع الماضي، ليصل  إلى أدنى مستوياته منذ 18 فبراير الماضي، بحسب بيان نشره بنك فريدي ماك اليوم.

قروض الرهن العقاري تتراجع

وجاء التراجع في أعقاب هبوط  العوائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، التي نزلت لما دون نسبة 1.3% الخميس للمرة الأولى منذ فبراير وسط تنامي مخاوف المستثمرين من أن يؤدي انتشار متحور كوفيد-19 إلى إبطاء وتيرة  النمو  الاقتصادي.

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وتسبب تراجع تكاليف الاقتراض في انتعاش سوق الاسكان خلال الجائحة.

وكانت أسعار قروض الرهن العقاري تحلق بالقرب من نسبة 3% لمدة ثلاثة أشهر بعد أن هبطت إلى قاع قياسية في يناير.

وكانت أسعار المنازل الأمريكية قد قفزت بأعلى مستوى خلال أكثر من 30 عاما في أبريل.

وعلى المستوى القومي، قفز مؤشر ستاندرد اند بورز لأسعار العقارات بنسبة 14.6 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، محققا أكبر مكسب في البيانات منذ عام 1988.

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وتم تسجيل زيادة بنسبة 13.2% في مارس.

وقفزت، كذلك، أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 14.9%، للتغلب على التقديرات التي وردت في مسح لوكالة بلومبرج.

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بقلم أيمن عزام

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