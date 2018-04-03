قروض الدمج والاستحواذ تهبط 45% في الربع الأول بأوروبا وأفريقيا

خالد بدر الدين هبط حجم قروض الاندماجات والاستحواذات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحوالى 45% لينزل إلى حوالى 54.1 مليار دولار في الربع الأول من العام الجارى بالمقارنة مع 97.9 مليار دولار اخلال نفس الربع من العام الماضى، حينما…

خالد بدر الدين

هبط حجم قروض الاندماجات والاستحواذات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحوالى 45% لينزل إلى حوالى 54.1 مليار دولار في الربع الأول من العام الجارى بالمقارنة مع 97.9 مليار دولار اخلال نفس الربع من العام الماضى، حينما تعززت الأرقام بقروض مجمعة لعدة صفقات اندماجات واستحواذات كبيرة.

وتراجعت قروض إعادة التمويل وهي المحرك التقليدي لأنشطة الاندماجات والاستحواذات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 20% في الربع الأول من هذا العام إلى 129.9 مليار دولار قبيل البدء المتوقع للدورة الاقتصادية التالية قرب نهاية العام.

وذكرت وكالة رويترز إن القروض المجمعة في الربع الأول من العام الجارى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انخفضت 25% على أساس سنوي إلى 200 مليار دولار من 267 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضى، ما يعكس هبوطا في أنشطة الاندماجات والاستحواذات وإعادة التمويل.

ولكن حجم القروض المخصصة لأنشطة أخرى فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قفز خلال الثلاث شهور الماضية إلى 30.33 مليار دولار من 26.14 مليار دولار دولار في نفس الشهور من العام الماضي.