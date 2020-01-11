قروض التمويل العقارى تزيد 27.9 % خلال 10 أشهر (جراف)

ضخت شركات التمويل العقارى قروض بقيمة 2.1 مليار جنيه ، خلال أول 10 اشهر من 2019 ، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2018 بمعدل زيادة بلغ 27.9 %، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وقالت الهيئة ، ان شركة اعادة التمويل العقارى نجحت فى اعادة ضخ قروض بقيمة مليار جنيه خلال اول 10 شهور من 2019 ، مقابل 772 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 40.3 %.

أقل من 1% زيادة فى عقود التمويل العقارى



وذكرت أن عدد عقود التمويل العقارى زادت بأقل من 1 % لتصل إلى 8.2 ألف عقداً بنهاية اكتوبر 2019 ،مقابل 7.7 ألف عقداً بنهاية اكتوبر 2018.

يوضح الجراف التالي مؤشرات التمويل العقاري خلال عشر أشهر :



فى سياق متصل ، اوضحت الهيئة أن العملاء الذى يزيد دخلهم عن 3.500 جنيها شهريا حصلوا على تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه من الشركات خلال الفترة المذكورة ، حيث تم توقيع 3.1 ألف عقداً لهم.

أصحاب الدخول أقل من 2.500 جنيها شهرياً



فى حين أن العملاء الذى يقل دخلهم او يساوى 2.500 جنيهاً حصلوا على 417 مليون جنيه خلال الفترة من اجمالى ما تم ضخه من قبل الشركات ، حيث ابرمت الشركات معهم 3.8 ألف عقداً.

ولفتت إلى أن العملاء الذى يتراوح دخلهم ما بين 2.500 إلى 3.500 جنيها ً حصلوا على 156 مليون جنيه فقط خلال أول 10 أشهر من 2019.

يوضح الجراف التالي حصص التمويل العقاري وفقًا لشرائح الدخل

وأطلق البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى فى عام 2014 لمحدودى ومتوسطى الدخل، شارك فيها كل من البنوك والشركات، لكن أوقفها لمتوسطى الدخل، واستمرت لمحدودى الدخل فقط بدعم من وزارة المالية.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ