قروض التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي تقترب من 100 مليار جنيه

اقتربت قروض التجزئة المصرفية بـ البنك الأهلي المصري ، من نحو 100 مليار جنيه، وسجلت بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي نحو 98.4 مليار حنيه، مقابل 73.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وأظهرت نتائج البنك الأهلى خلال أول 9 شهور من العام المالى الحالى ، ضخ المصرف الحكومى قروضا فى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى بنحو 8.6 مليار جنيه لنحو 81.8 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ونحو 13.5 ألف عميل جديد.

وأكد المصرف الحكومى أن هذا يأتى فى إطار دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل الذين تم توجيه 95 % من إجمالي المبادرة لخدمتهم.

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 4428 ماكينة

وضمن خطته الاستراتجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن أي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة في مارس 2020 و22 الف ماكينة POS ، إضافة إلى 43 الف ماكينة تم إتاحتها بالتعاون مع شركة فوري.

كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171 ألف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، إضافة إلى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها إلى 1.7 مليون بطاقة والتي أطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجة، ولتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي.