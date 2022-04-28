قروض البنوك للقطاع العائلى ترتفع بأكثر من 100 مليار جنيه خلال عام

نمت محفظة قروض القطاع العائلى بنسبة %20.2 فى الفترة من يناير 2021 حتى نظيره من 2022، لتسجل 609.713 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 507 مليار فى يناير 2020، بزيادة قدرها 102 مليار جنيه.

وقال مصرفيون فى تصريحات صحفية لـ«المال» إن الزيادة فى حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع العائلى بالجهاز المصرفى المصرى مدفوعة بارتفاع طلب العملاء على القروض الاستهلاكية، والرغبة فى تلبية الاحتياجات المختلفة والمتزايدة للأسر المصرية خلال الفترة الماضية.

وتوقعوا أن يتراجع حجم تسهيلات القطاع العائلى خلال الفترة المقبلة، فى ظل اتجاه البنك المركزى نحو ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه.

وأظهرت إحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن حجم القروض العائلى بالعملات المحلية بلغ 603.298 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 594.833 مليار بنهاية نوفمبر السابق له، بزيادة قدرها 84.6 مليون.

وفى يوليو الماضي، بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العائلى نحو 546.695 مليار جنيه، مقارنة مع 544.054 مليار بنهاية يونيو 2021 بزيادة بلغت نحو 2.6 مليار.

وليد ناجي: الطلب على «الاستهلاكية» ساهم فى زيادة محفظة قروض الأفراد

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربي، إن زيادة حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع العائلى جاء نتيجة أن زيادة الاحتياجات الاستهلاكية للعملاء خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن تأثير الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ساهم بشكل رئيسى فى زيادة العمليات التمويلية للأفراد، سواء فى صورة بطاقات ائتمان أو منح قروض شخصية.

وأضاف أن قرار البنك المركزى بعدم تجاوز نسبة الأقساط الشهرية للائتمان %50 من الدخل للأفراد، أسهم فى تشجيع العملاء على فتح بطاقات ائتمان، ما أدى إلى زيادة حجم قروض الأفراد خلال الفترة الماضية.

وقرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى %50 من إجمالى دخولهم الشهرية بدلا من %35.

وتشمل القروض لأغراض استهلاكية الشخصية، والبطاقات الائتمانية، وبغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، بحسب خطاب موجه من البنك المركزى للبنوك.

وتوقع «ناجى» تباطؤ معدلات نمو حجم تسهيلات قروض القطاع العائلى بشكل طفيف مدفوعًا فى اتجاه العملاء إلى القروض بضمان وديعة.

وعلى الجانب الآخر، يرى محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن زيادة حجم تسهيلات القطاع العائلى جاء نتيجة زيادة طلب العملاء داخل القطاع المصرفى على عدد من القروض، ومنها السيارات والبطاقات الائتمانية والاستهلاكية خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن زيادة حجم قروض القطاع العائلى انعكس بشكل إيجابى فى زيادة الإيرادات داخل البنوك خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قرارات البنك المركزى بوقف مستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية ووقف استيراد السلع غير الاستراتيجية سوف تسهم بشكل كبير فى تراجع بعض القروض الاستهلاكية والسلع المعمرة، ومن أهمها قروض السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأصدر البنك المركزى المصرى فى فبراير قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وأوضح «المركزى» أن القرار يأتى فى إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية، اعتبارًا من بداية مارس المقبل.

وتوقع أن تحجم البنوك فى التوسع فى منح تسهيلات القطاع العائلى خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه.

وطبقًا للمسح على القوائم المالية، ارتفعت قروض العملاء لدى البنك التجارى الدولى «CIB» بنسبة 21.75 ، لتسجل 145.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع 119.5 مليار بنهاية ديسمبر 2020.

وداخل بنك قناة السويس، قفزت محفظة قروض الأفراد إلى 33.063 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 17.768 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية بزيادة بلغت 15 مليارًا بمعدل نمو %86.

كما زود بنك أبوظبى التجارى مصر محفظة قروض الأفراد بنسبة %28.13 لتسجل نحو 21.22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 16.5 مليار بنهاية ديسمبر 2020 .

كما ارتفعت محفظة قروض العملاء داخل البنك المصرى الخليجى خلال العام الماضي، إلى 23.25 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 22.6 مليار جنيه فى العام قبل الماضي.

ونمت حجم محفظة قروض الأفراد لدى بنك البركة الإسلامى بنسبة %7.4 لتصل إلى 21.03 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 19.6 مليار بنهاية ديسمبر 2020.

وصعد البنك الأهلى المتحد بمحفظة قروض الأفراد خلال العام الماضى إلى 36.7 مليار جنيه، مقارنة مع 29.6 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه.

وفى البنك الأهلى الكويتي، قفزت قروض الأفراد، بنسبة %27.61 لتسجل 26 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 20.40 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وطبقًا للحصر، نمت حجم محفظة قروض الأفراد داخل بنك كريدى أجريكول بنسبة %13.5 لتسجل نحو 28.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 25.44 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وداخل مصرف أبوظبى الإسلامى ارتفعت محفظة قروض الأفراد خلال العام الماضى إلى 45.3 مليار جنيه، مقارنة مع 40.22 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضى بزيادة قدرها 12.7 مليار.

فيما ارتفعت محفظة قروض العملاء داخل بنك التعمير والإسكان خلال العام الماضي، إلى 24.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 19.4 مليار جنيه فى العام قبل الماضي، بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ %26.5.

كما زود بنك القاهرة حجم محفظة قروض الأفراد بنحو 2.5 مليار جنيه، لتبلغ 38.4 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 35.9 مليار بنظيره فى 2020.

حجم القروض العائلى بالعملات المحلية.. القيمة بالمليار جنيه

البنك ديسمبر 2021 ديسمبر2020 الفرق نسبة التطور التجاري الدولي 145.5 119.5 26 21.757 أبوظبي التجاري 21.22 16.561 4.659 28.132 المصري الخليجي 23.25 22.676 0.574 2.531 البركة 21.03 19.565 1.465 7.488 الأهلي المتحد 36.716 29.698 7.018 23.631 الأهلي الكويتي 26.037 20.402 5.635 27.620 قناة السويس 33.063 17.768 15.295 86.082 كريدي أجريكول 28.894 25.441 3.453 13.573 مصرف أبوظبي الأسلامي 45.354 40.224 5.13 12.754 التعمير والإسكان 24.672 19.49 5.182 26.588 القاهرة 38.4 35.9 2.5 6.964

المصدر – البنك المركزى