قرقاش: موقفنا من أحداث عدن داعم للتحالف العربي

متابعاتأكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن موقف بلاده من أحداث جنوب اليمن واضح ومبدأي في دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أضاف قرقاش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد "لا عزاء لمن يسعى للفتنة".وكانت مصادر طبية يمنية أفادت أن 1

متابعات

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن موقف بلاده من أحداث جنوب اليمن واضح ومبدأي في دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية،

أضاف قرقاش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد “لا عزاء لمن يسعى للفتنة”.



وكانت مصادر طبية يمنية أفادت أن 15 قتيلا على الأقل سقطوا في الاشتباكات التي حدثت بين قوات عسكرية وأمنية حكومية وفصائل مسلحة تابعة للانفصاليين الجنوبيين في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وفي وقت سابق الأحد، اتهم رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الانفصاليين الجنوبيين بمحاولة تنفيذ انقلاب في عدن، داعيا تحالف دعم الشرعية بالتدخل لإنقاذها، لافتا إلى أن الأزمة في اليمن تنحو تدريجيا إلى المواجهة العسكرية الشاملة.

وأشار بن دغر إلى أن ما يحدث في عدن يخدم إيران والحوثيين.