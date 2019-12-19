قرقاش: قوة محور «الرياض والقاهرة» ضروري لكل العرب في ظل الاختراقات الإقليمية

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قوة محور “الرياض والقاهرة” ضروري لكل العرب في ظل الاختراقات الإقليمية التى تشهدها المنطقة العربية، مشيرا إلى أن رسالة الملك سلمان اليوم للرئيس السيسي تتجاوز أهمية العلاقات بين البلدين، وتؤكد ترسخ التعاون العربي المشترك.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ‏رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب.