قرقاش: الإمارات تعرضت لحملة تشويه ظالمة في اليمن

أحمد صبرى قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، مساء الأحد، إن دولته تعرضت لحملة تشويه ظالمة بسبب دورها فى محاربة مليشيات الحوثي، مؤكدة أن مصدر هذه الكذبات عدو مهزوم أو تيارات سياسية عاجزة.وأضاف فى عدة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة تويتر : "لكلّ حرب وأزمة كذبت

أحمد صبرى

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، مساء الأحد، إن دولته تعرضت لحملة تشويه ظالمة بسبب دورها فى محاربة مليشيات الحوثي، مؤكدة أن مصدر هذه الكذبات عدو مهزوم أو تيارات سياسية عاجزة.

وأضاف فى عدة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة تويتر : “لكلّ حرب وأزمة كذبتها الكبرى وفِي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة”.

وأضاف: “التلفيق حول دورنا في سقطرة والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها”.

وتابع: “أما الأخبار الكاذبة والإتهامات الباطلة ضد الإمارات فمصدرها إما عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة ميدانها فنادقها، وسجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام”

