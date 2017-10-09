قرعة مونديال الأندية.. متوازنة لبطل أفريقيا وصعبة لممثل آسيا

على المصرى حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية "الإمارات 2017"، التي أقيمت منذ قليل، فى العاصمة الإمارتية أبوظبي، طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي، الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر. وتولى خايمي يارزا، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ا

على المصرى

حددت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية “الإمارات 2017″، التي أقيمت منذ قليل، فى العاصمة الإمارتية أبوظبي، طريق الأندية السبعة المشاركة نحو المجد العالمي، الذي تمنحه هذه البطولة الأخيرة في السنة التي ستقام من 6 إلى 16 ديسمبر.

وتولى خايمي يارزا، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، مراسم أجراء القرعة، بمساعدة عبد الرحيم جمعة، نجم كرة القدم الإماراتية، وسيلاقى الجزيرة الإماراتي يواجه فريق أوكلاند سيتي، فى الدور الأول يوم 6 ديسمبر، على أن يلتقى فى الدور ربع النهائي، يوم 9 من الشهر ذاته، بطل إفريقيا الذى سيتحدد هويته في 5 نوفمبر المقبل، مع باتشوكا المكسيكي، ويلعب بطل آسيا الذى سيتحدد يوم 25 نوفمبر مع المتأهل من مباراة الجزيرة وأوكلاند

ويتقابل فى لقاء الدور قبل النهائي الأول يوم 12 ديسمبر، الفائز من مباراة بطل إفريقيا وباتشوكا، مع بطل كوبا ليبرتادوريس الذى سيتحدد يوم 29 نوفمبر، ويلعب الفائز من مباراة “المتأهل من الدور التمهيدي” وبطل آسيا مع ريال مدريد الإسبانى، فى مباراة نصف النهائى الثانى، يوم 13 من الشهر ذاته، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي للمباراة النهائية، بينما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

وستقام البطولة فى إماراتى أبو ظبى والعين، بمشاركة الأندية الستة الحائزة على بطولة الدوريات القارية من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، بالإضافة إلى النادي بطل دوري الدولة المضيفة، وتم الكشف عن هوية 4 فرق، بينما يتبقى 3 بطاقات، حيث تأكدت مشاركة الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي، ممثل الكونكاكاف، وريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، وتنتظر البطولة تحديد 3 فرق، أبطال قارات أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وآسيا، الشهر المقبل.