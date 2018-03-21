قرعة متوازنة للأهلي ومجموعة عربية نارية في دور الـ16 بأبطال أفريقيا

علي المصريأسفرت قرعة دور الـ16 "دور المجموعات" لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم تاونشيب رولرز بطل بتسوانا، وكمبالا سيتي الأوغندي، والترجي التونسي.واستحدث الاتحاد اﻷفريقي "كاف" نظاما جديدا بعد نهاية المجموعات، حيث ستجرى قرعة منفصلة لمباريات الدورين الرب

علي المصري





أسفرت قرعة دور الـ16 “دور المجموعات” لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم تاونشيب رولرز بطل بتسوانا، وكمبالا سيتي الأوغندي، والترجي التونسي.





واستحدث الاتحاد اﻷفريقي “كاف” نظاما جديدا بعد نهاية المجموعات، حيث ستجرى قرعة منفصلة لمباريات الدورين الربع والنصف النهائي.





وجاءت بقية المجموعات كالآتي:





المجموعة الثانية: الدفاع الجديدي المغربي ومولودية الجزائر ووفاق سطيف الحزائري ومازيمبي الكونغولي.





المجموعة الثالثة: توجو بورت التوجولي وحورية كوناكري الغيني وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.





المجموعة الرابعة: النجم الساحلي التونسي، وأول أغسطس الأنجولي وإمبابان السنونو بطل سوازيلاند وزيسكو يونايتد الزامبي.