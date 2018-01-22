قرعة علنية بمطروح لاختيار مستحقى مشروع سيارات النصف نقل

للحصول على 15 سيارة نصف نقل حمولة 1,5 طن معتز محمودأجرى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء الأحد ،قرعة علنية لإختيار أكثر المستحقين للحصول على 15سيارة نصف نقل حمولة 1,5 طن، فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتمكين الشباب فى المحافظات وبدعم من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات

للحصول على 15 سيارة نصف نقل حمولة 1,5 طن

معتز محمود

أجرى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء الأحد ،قرعة علنية لإختيار أكثر المستحقين للحصول على 15سيارة نصف نقل حمولة 1,5 طن، فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتمكين الشباب فى المحافظات وبدعم من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع مطروح.



وأضاف محافظ مطروح أنه تقدم 50 شابا من أبناء المحافظة ممن تنطبق عليهم الشروط، تم اختيار 15 منهم بالقرعة العلنية، مع تقديم الشكر للدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لموافقتها على زيادة عدد السيارات المتاحة لمحافظة مطروح من 10 سيارات فقط وفقا للمبادرة إلى 15 سيارة مراعاة لأبناء مطروح وزيادة فرص العمل لهم.

وتابع: أن ذلك تم مع اختيار 8 حالات احتياطى وذلك من خلال قرعة علنية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح وحسام صالح مدير فرع صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من العمد والمشايخ ورابطة شباب مطروح وجميع الشباب المتقدمين للحصول على تلك السيارات.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على اتاحة الفرصة لجميع الشباب المستحق مع تأكيد الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وإجراء قرعة علنية، بعد الاعلان بفترة كافية عن تلك المبادرة بمدن المحافظة، حتى يستفيد منها أكبر عدد من الشباب، وحرص المحافظة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق مصدر دخل اقتصادى لهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، مع مراعاة الحالة الإنسانية ومد يد العون دائما لذوى الحاجة من الأسرة الفقيرة ومحدودة الدخل والتيسير عليهم.



من ناحية أخرى تقدم جميع الشباب بالشكر للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالشكر على حرصه على تلك العدالة والشفافية فى اتاحة الفرصة للحصول على تلك السيارات التى ستوفر مصدر دخل اقتصادى لهم يساعدهم على الاستقرار الاجتماعى لهم ولأسرهم.

يذكر أنه تم فتح باب التقدم للحصول على تمويل سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طن بفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعدد 15 سيارة فى الفترة من 31 /12/2017 وحتى 4/1/2018 طبقا للشروط وهي كالآتي: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 45.

ويفضل أن يكون المتقدم حاصلا على رخصه قياده مهنيه ساريه، وألا يكون موظفا بالقطاع العام أو الخاص أو المؤمن عليه في اي جهه رسميه، وأن يكون قد أدى الخدمه العسكريه أو معه موقف تجنيد يفيد بذلك، والا يكون له مصدر دخل ثابت لمتطلبات المعيشه، مع الاولوية لابناء المحافظة.



كما تضمنت شروط الحصول على تلك السيارات ألا يكون المتقدم لديه سيارة أياً كان نوعها، والا يكون قد صدرت عليه احكام جنائيه مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يتعهد المتقدمون بالالتزام باداء المبلغ المستحق على السياره وفقاً لشروط السداد.

كما تضمنت الشروط أن يتعهد المتقدم بأن يستخدم السيارة بنفسه بصفة أساسية ،وأنه لن يتصرف فيها قبل مرور 6 سنوات من تاريخ الشراء، وبعد سداد كل الأقساط ، كذلك الا يكون حاصلا على قرض من جهاز تنميه المشروعات الصغيره، وقيام كل مستفيد بسداد حصه مساهمته الذاتية في السيارة بنسبة 25% أو ما يساوى مبلغ 51,5 جنيه مصرى من اجمالى ثمن السيارة البالغ 206 آلاف جنيه.



يشار الى أنه يتم تمويل باقى ثمن السيارة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 سنوات بعد منح العملاء فترة سماح شهرا لا يتم فيها سداد أى مبالغ، ويسدد الباقى على 71 قسطا شهريا متساوى القيمة وذلك تيسيرا على الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل لهم تعينهم على أعباء الحياة.