قرعة سهلة للأهلى والزمالك فى دور الـ32 لكأس مصر

على المصرى أجريت ظهر اليوم الأربعاء، قرعة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم موسم 2017-2018، والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى بالجبلاية، وحضرها عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومندوبى الأندية المشاركة فى هذا الدور.وتقرر إقامة المباريات خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجارى، على أن



على المصرى

أجريت ظهر اليوم الأربعاء، قرعة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم موسم 2017-2018، والتى أقيمت بمقر الاتحاد المصرى بالجبلاية، وحضرها عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومندوبى الأندية المشاركة فى هذا الدور.

وتقرر إقامة المباريات خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجارى، على أن يتحمل الاتحاد مصاريف الملاعب التى سيتم اختيارها طبقا للملاعب المعتمدة، وكذلك مصاريف الحكام، وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة للأهلى والزمالك فى هذا الدور.

وجاءت القرعة كالاتى:

الأهلى مع تليفونات بنى سويف

النصر مع الداخلية

الأسيوطى سبورت مع الرجاء

الاتحاد السكندرى مع ألعاب دمنهور

سموحة مع الأوليمبى

بتروجت مع البنك الأهلى

وادى دجلة مع كفر الشيخ

المصرى مع بنى عبيد

مصر المقاصة مع المريخ البورسعيدى

المقاولون العرب مع الشمس

إنبى مع أف سى مصر

الإسماعيلى مع الشرقية

طلائع الجيش مع الجونة

الإنتاج الحربى مع بترول أسيوط

طنطا مع حرس الحدود

الزمالك مع المنيا