قرعة الدوري الأوروبي.. سهلة للميلان وأرسنال وصعبة لإيفرتون

علي المصري أسفرت قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن مجموعات سهلة لميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، وستشهد مواجهات ثنائية بين إيفرتون الإنجليزي مع ليون الفرنسى، ولاتسيو الإيطالى ونيس الفرنسى.وتم اختيار الفرنسى بول بوجبا

علي المصري

أسفرت قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن مجموعات سهلة لميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، وستشهد مواجهات ثنائية بين إيفرتون الإنجليزي مع ليون الفرنسى، ولاتسيو الإيطالى ونيس الفرنسى.

وتم اختيار الفرنسى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، أفضل لاعب فى نسخة العام الماضى، التى فاز بها الشياطين الحمر للمرة الأولى فى تاريخهم، بعد منافسة بين زملائه فى الفريق، السويدى زلاتان مختاريان، والأرمينى هنريك مختاريان.

وأقيمت القرعة بمشاركة 48 ناديًا، تم تقسيمهم علي 12 مجموعة، علي أن يتأهل أوائل وثواني المجموعات إلى دور الـ32، مع ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا الثمانية، وستلعب مباريات الجولة الأولى يوم 14 سبتمبر، وستقام المباراة النهائية يوم 16 مايو 2018، على ملعب “بارك أولمبيك ليون” في فرنسا.

وتأهل 16 فريقا مباشرة للمجموعات، و22 فريقا تأهلوا من الأدوار التمهيدية، بجانب 10 فرق قادمين من دوري أبطال أوروبا بعد خسارتهم في الدور التمهيدي الثالث، ولن تضم أي مجموعة من المجموعات الـ12 فريقان من نفس الدولة.

ووضعت القرعة أرسنال الإنجليزي، الذى يلعب له الدولى المصرى محمد النني، في المجموعة الثامنة، مع باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، وكولون الألماني، بالإضافة إلى النجم الأحمر الصربي، وجاء سبورتنج براجا البرتغالي، الذي يلعب له المهاجم المصري أحمد حسن “كوكا” في مجموعة صعبة مع هوفنهايم الألماني ولودوجورتيتس البلغاري، بالإضافة إلى إسطنبول باسكيشيهير التركي.

وفيما يلي نتيجة القرعة للمجموعات الـ12:

الأولى: فياريال الإسباني – مكابي تل أبيب الإسرائيلى – أستانا الكازاخي – سلافيا براج التشيكي.

الثانية: دينامو كييف الأوكراني – بارتيزان الصربي – يانج بويز السويسري – سكينديربو الألباني.

الثالثة: سبورتنج براجا البرتغالي – هوفنهايم الألماني – لودوجوريتس البلغاري – بلدية إسطنبول التركي.

الرابعة: ميلان الإيطالي – أوستريا فيينا النمساوي – ريجيكا الكراوتي – آيك اليوناني.

الخامسة: ليون الفرنسي – إيفرتون الإنجليزي – أتالانتا الإيطالي – أبولون القبرصي.

السادسة: كوبنهاجن الدنماركي – لوكوموتيف موسكو الروسي – شيريف المولدوفي – زلين التشيكي.

السابعة: فيكتوريا بلزن التشيكي – ستيوا بوخارست الروماني – هابويل بئر شيفع الإٍسرائيلى – لوجانو السويسري.

الثامنة: أرسنال الإنجليزي – باتي البيلاروسي – كولن الألماني – كرفينا الصربي.

التاسعة: سالزبورج النمساوي – مارسيليا الفرنسي – فيتوريا البرتغالي – كونيا سبور التركي.

العاشرة: أتلتيك بلباو الإسباني – هيرتا برلين الألماني – زوريا الأوكراني – أوستيرسوند السويدي.

الحادية عشرة: لاتسيو الإيطالي – نيس الفرنسي – زولتي البلجيكي – فيتيس الهولندي.

الثانية عشرة: زينيت الروسي – ريال سوسييداد الإسباني – روزنبيرج النرويجي – فاردار المقدوني.