قرعة الحج.. بدء الإعلان عن الفائزين وهذه طرق الاستعلام

بدأت وزارة الداخلية -اليوم السبت- أولى أيام الإعلان عن الفائزين في حج القرعة لعام 2023، بعد إجراء قرعة علنية داخل مديريات أمن القاهرة والجيزة وأسوان والشرقية، على أن تستكمل قرعة الحج على مدار 4 أيام مقبلين حتى 15 مارس الجاري.

قرعة الحج.. استعلام الفائزين

وتنشر “المال” طرق استعلام المتقدمين بطلبات حج القرعة لوزارة الداخلية، عن الفوز في حال عدم تمكنهم من حضور القرعة شخصيًا، أو الذهاب إلى مديرية أمن التابعين لها، وهي كالتالي:

الطريقة الأولى للاستعلام: الدخول على بوابة الحج المصرية وإدخال الرقم القومي وبعض البيانات من خلال الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForValidRequests.xhtml

الطريقة الثانية للاستعلام: الاتصال هاتفيًا على رقم 02/27983000.

الطريقة الثالثة: إرسال رسالة إلى رقم واتس آب وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية عن طريق 01022772277.

أما الطريقة الرابعة: عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول والاستعلام عن طلب حج القرعة (https://moi.gov.eg).

مواعيد قرعة الحج

وتجرى وزارة الداخلية غدًا الأحد قرعة الحج في مديريات أمن مطروح، الأقصر، الدقهلية، دمياط، القليوبية، الفيوم.

الإثنين الموافق 13/3/2023

تقرر القرعة بمديريات أمن البحيرة، قنا، الغربية، بورسعيد، الوادي الجديد، المنيا.

الثلاثاء الموافق 14/3/2023

تنعقد القرعة بمديريات أمن كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، أسيوط، بنى سويف.

الأربعاء الموافق 15/3/2023

تقرر انعقاد القرعة بمديريات أمن جنوب سيناء، السويس، سوهاج، شمال سيناء، البحر الأحمر.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا، من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023م، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.

وتلقت الداخلية طلبات المتقدمين لحج القرعة من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية.