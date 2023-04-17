قرعة الحج السياحي 2023.. آخر موعد للتقديم وضوابط تأدية الفريضة

فتحت وزارة السياحة والآثار باب التقديم لقرعة الحج السياحي 2023 وتسجيل الأسماء في قرعة الحج السياحي 2023، يوم 12 مارس الماضي، وتمكن الراغبون في الحج خلال العام الجاري التقديم في القرعة من خلال شركات السياحة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي أعلنت أسعار الحج السياحي هذا العام.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن قرعة الحج السياحي 2023 وآخر موعد للتقديم وضوابط تأدية الفريضة وأسعار الحج السياحي هذا العام..

قرعة الحج السياحي 2023.. أسعار الاقتصادي البري 130 ألف جنيه



كشفت وزارة السياحة والآثار في وقتٍ سابق أن آخر موعد للتقديم في الحج السياحي 1444/2023، يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 إبريل الجاري، و28 رمضان 1444هـ، فيما يتم إجراء قرعة الحج السياحي يوم 30 إبريل، لاختيار 16 ألفًا من المتقدمين، والتي أعلنت أسعار الحج السياحي هذا العام، وفقًا للآتي:

أسعار الحج السياحي 2023/1444 صف أول مسافة تبعد 250 مترًا عن الحرم بـ310 آلاف جنيه (غير شامل تذاكر الطيران).

أسعار الحج السياحي 2023/1444 صف ثانٍ مسافة تبعد من 250 مترًا إلى 1250 مترًا عن الحرم بـ275 ألف جنيه (غير شامل تذاكر الطيران).

سعر الحج السياحي 2023/1444 مسافة تبعد 1250 مترًا إلى 4000 متر عن الحرم بـ 230 ألف جنيه (غير شامل تذاكر الطيران).

الحج الاقتصادي البري 130 ألف جنيه.

الحج الاقتصادي طيران 130 ألف جنيه (غير شامل تذاكر الطيران).

قرعة الحج السياحي 2023.. ضوابط تأدية الفريضة

تحرص وزارة السياحة على تلبية كافة مطالب المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج 2023 من خلال ضوابط الحج السياحي والتي توفر عدة مستويات لبرامج الحج السياحي تتميز بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج المصريين، والتي تمثلت فيما يلي: