قرعة البطولة العربية.. الأهلي ضد الفيصلي والترجي يصطدم بالفتح

علي المصري:أسفرت قرعة الدور نصف النهائي، للبطولة العربية، التي تستضيفها مصر، وتختتم يوم الأحد المقبل، عن مواجهة الأهلي مع الفيصلي الأردني، وأصطدام الترجي الرياضي التونسي باتحاد الفتح الرباطي المغربي.وستكون مواجهة الأهلي والفيصلي، تكررا لمواجهتهما في اللقاء الأول لكلا الفريقين لنسخة هذا العام من

علي المصري:

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي، للبطولة العربية، التي تستضيفها مصر، وتختتم يوم الأحد المقبل، عن مواجهة الأهلي مع الفيصلي الأردني، وأصطدام الترجي الرياضي التونسي باتحاد الفتح الرباطي المغربي.

وستكون مواجهة الأهلي والفيصلي، تكررا لمواجهتهما في اللقاء الأول لكلا الفريقين لنسخة هذا العام من البطولة، وفرصة ليثأر أبناء القلعة الحمراء، من الفريق الأردني، الذي فاز في لقاء الجولة الأولي، بهدف نظيف.

وستقام مباراة الأهلي والفيصلي، يوم الأربعاء المقبل، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، فيما ستلعب مواجهة الفتح والترجي، يوم الخميس القادم، علي ستاد الإسكندرية، علي أن يلتقي الفائز من المباراتين، في النهائي يوم الأحد المقبل.