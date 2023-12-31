«قرضى» تعتزم توسيع قاعدة التجار بالتعاون مع «كاش كول»

كشف عبد العزيز عبد النبى، مؤسس شركة “قرضي” للوساطة، أن الأخيرة تعاقدت حديثًا مع شركة “كاش كول” للتمويل الاستهلاكى، وبناء عليه فهى تتبنى خططًا توسعية فى هذا النشاط.

وأضاف أن الشركة تتفاوض مع شركة أخرى للتمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المحلية خلال الوقت الراهن بغرض التعاقد.

وأوضح “عبد النبي” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه بموجب الشراكة مع “كاش كول”، فإن “قرضي” ستكون مسئولة عن تمويل حوالى 5000 تاجر فى محافظات الصعيد تابعين للأولى، منوهًا أن الطرفين يُخططان لمزيد من التوسع فى التعاقدات الجديدة .

يُذكر أن مجموعة من المستثمرين الأفراد وعلى رأسهم عبد العزيز عبد النبى، قاموا بتأسيس «قرضى» كشركة مساهمة فى يوليو 2022، وتعمل كوسيط فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى والتخصيم والـ”SMEs”.

وأعلنت “قرضي” عن تعاقدها مع “كاش كول” يوم الخميس الماضى، بهدف تقديم حلول متطورة لتمويل العملاء والتجار التابعين للأولى .

وكشف أن قيمة التمويلات التى منحتها “قرضي” من خلال منصتها الإلكترونية بلغت 420 مليون جنيه منذ بداية 2023 الجارى، موضحًا أنها بهذا الرقم اقتربت مع الوصول لمستهدفاتها الإجمالية للعام بواقع 500 مليون.

وكانت “المال” نشرت مؤخرًا، أن شركة “قرضي”، متعاقدة مع 10 مؤسسات منها بنوك أو شركات عاملة فى المجال المالى غير المصرفى بشكل عام، من بينها «سندة» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بخلاف الأخيرة الذى أتمته مع “كاش كول”.

وذكرت “قرضى” فى تصريحات سابقة لـ”المال”، أنها خفضت مستهدفات التمويلية المفترض أن يتم منحها من خلال منصتها الإلكترونية التابعة لقرب النصف بضغط الظروف الراهنة، والتى أثرت سلباً على المجال المالى غير المصرفى، إذ إنها كانت تستهدف تمويلات من خلال منصتها تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه بنهاية 2023.

وتأسست “كاش كول” خلال عام 2018، وتعمل فى مجال التكنولوجيا المالية، لتقديم حلول تمويل مبتكرة للتجار.