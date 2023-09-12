«قرضى» تستهدف تقديم 500 مليون جنيه عبر منصتها بنهاية 2023 

قال عبد العزيز عبد النبى مؤسس شركة «قرضى» للوساطة إنها تستهدف الوصول بحجم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» لنحو 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى عبر منصتها الإلكترونية.

وتمتلك «قرضى» منصة إلكترونية تابعة لها، و يقوم نموذج عملها على إدخال العميل البيانات الخاصة به إلكترونيا، لتتولى الشركة دراستها ثم التفاوض مع الجهة المناسبة وتوفير التمويل خلال مدة أقصاها 18 يوما فقط.

وأضاف «عبدالنبى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته ساهمت فى تدبير تمويلات من خلال منصتها الإلكترونية بـ 260 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الوقت الراهن.

يُذكر أن مجموعة من المستثمرين الأفراد وعلى رأسهم عبد العزيز عبد النبي، قاموا بتأسيس «قرضى» كشركة مساهمة فى يوليو 2022 وتعمل كوسيط فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى و التخصيم والـ«SMEs».

وأوضح «عبدالنبى» أن «قرضى» متعاقدة مع 10مؤسسات منها بنوك أو شركات عاملة فى المجال المالى غير المصرفى بشكل عام من بينها «سندة» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد أن «قرضى» خفضت مستهدفات التمويلات المفترض أن يتم منحها من خلال منصتها الإلكترونية التابعة بمعدل النصف بضغط الظروف الراهنة والتى أثرت سلباً على المجال المالى غير المصرفى، مشيرا إلى أنها كانت تستهدف تمويلات من خلال منصتها تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه بنهاية 2023.

وكشف أن رأس المال الخاص بشركة «قرضى» يصل حاليًا إلى نحو 10 ملايين جنيه، موضحًا أنها قاربت على الانتهاء من إتمام جولة تمويلية لدعم أداء الشركة ساهم فيها عدد من الأفراد الخارجيين.