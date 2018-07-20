قرصنة بيانات 1.5 مليون شخص بينهم رئيس الوزراء السنغافوري

متابعات:أعلنت حكومة سنغافورة سرقة البيانات الشخصية لمليون ونصف المليون شخص بينهم رئيس الوزراء لي هسين لونج، في هجوم إلكتروني كبير على قاعدة البيانات الصحية التابعة لها.ووصفت الحكومة السنغافورية الهجوم في بيان بأنه "أخطر انتهاك للبيانات الشخصية" تشهده البلاد، قائلة إن "التحقيقات التي أجرتها

متابعات:





أعلنت حكومة سنغافورة سرقة البيانات الشخصية لمليون ونصف المليون شخص بينهم رئيس الوزراء لي هسين لونج، في هجوم إلكتروني كبير على قاعدة البيانات الصحية التابعة لها.

ووصفت الحكومة السنغافورية الهجوم في بيان بأنه “أخطر انتهاك للبيانات الشخصية” تشهده البلاد، قائلة إن “التحقيقات التي أجرتها وكالة الأمن الإلكتروني (سي.إس.إيه) ونظام المعلومات الصحية المتكامل (آي.إتش.آي.إس) أكدت أن هذا هجوم إلكتروني متعمد وموجه ومدبر بدقة”.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الإلكتروني ليس من عمل قراصنة هواة أو عصابات إجرامية، فيما لم تذكر الجهة التي تقف وراء سرقة البيانات.

وأوضحت الوزارة أن بيانات شخصية غير طبية لنحو 1.5 مليون مريض زاروا العيادات بين مايو 2015 والرابع من يوليو هذا العام، تم الوصول إليها ونسخها بشكل مخالف للقانون.