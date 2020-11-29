«قرة إنرجي» تفوز بمشروع لتوليد الطاقة الثلاثية باستثمارات 25.1 مليون يورو

الأول من نوعه فى مصر.. لصالح إحدى شركات «الخدمة الوطنية»

فازت شركة قرة إنرجى بتنفيذ مشروع إنشاء محطة مركزية لتوليد الطاقة الثلاثية بنظام يطبق لأول مرة فى مصر، لصالح إحدى أكبر الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بإجمالى استثمارات 25.1 مليون يورو، وفقاً لتصريحات المهندس محمد مدحت، رئيس قطاع حلول الطاقة بالشركة لـ «المال»، وقال إنها فازت بمناقصة المشروع، والتى تم بدء إجراءات التقييم الفنى والمالى لها منذ عام تقريباً، بشكل مغلق على عدد محدود من الشركات.

محمد مدحت لـ«المال»: نتولى التنفيذ والإدارة والتشغيل والتملك لمدة 10 سنوات

وأوضح رئيس قطاع حلول الطاقة بشركة قرة إنرجى لـ «المال» أنها ستتولى أعمال التصميم والتوريد والتركيب والتنفيذ والتشغيل والصيانة وإدارة وتملك المشروع لمدة عشر سنوات، على أن يتم نقل ملكيته بعد انتهاء فترة التعاقد إلى الشركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لها.

وأضاف أنه شركته ستدبر إجمالى استثمارت المشروع عبر الاستعانة بقروض بنكية من مصارف لها نشاط واسع فى مصر.

وعن تفاصيل المشروع الجديد ونظام عمله أشار إلى أنه يستهدف تعظيم الاستفادة والقيمة المضافة من الغاز الطبيعي.

وتابع: لن يتم من خلال المحطة الجديدة توليد الكهرباء فقط، ولكن سيتم أيضاً استغلال العوادم الناتجة من وحدات التوليد لإنتاج البخار والمياه المثلجة المستخدمة فى تطبيقات التكييفات المركزية بنظام تشيللرات، والتى تعمل بتكنولوجيا الامتصاص -صديقة للبيئة(Absorption Chillers)، خاصة وأن «قرة إنرجي» تمتلك خبرات واسعة فى هذا المجال فى السوق المصرية تتجاوز أكثر من 20 عاماً.

وتعكف الشركة حالياً على تصميم وتنفيذ منظومة استعادة غاز ثانى أكسيد الكربون من تلك العوادم، وتحويله لمنتج سائل لخدمة عمليات إنتاج الغازات الصناعية والطبية، وفقا لمدحت.

وقال إن محطات الكهرباء التقليدية تستغل الغاز لتوليد منتج واحد فقط وهو الكهرباء، لكن المشروع الجديد سينتج طاقة ثلاثية موازية تعظم من قيمة الغاز الطبيعى وتدخل كمنتجات وسيطة فى عدة صناعات قومية داخل عدة قطاعات حيوية، تشمل محطات المياه والمستشفيات إلى جانب قطاع البترول، وذلك لأول مرة فى مصر.

تعاقدنا مع «إيبارا» اليابانية للمشاركة.. والافتتاح ديسمبر 2021

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاح المحطة الجديدة خلال ديسمبر 2021.

وأشار مدحت إلى أن تلك المحطة تعد الأولى من نوعها فى مصر، وبعد نجاح التجربة فإنه من المرتقب أن يتم تعميم فكرة المشروع على باقى القطاعات الحيوية بالدولة.

وعن قدرة المحطة الجديدة قال: تبلغ حوالى 30 ميجاوات توليد ذاتي، وستستهلك المحطة حوالى 5600 متر مكعب غاز طبيعى فى الساعة لإنتاج نحو 15.5 طن من البخار، بالإضافة للمياه المثلجة.

وأكد أنه تم البدء فى أولى خطوات تنفيذ المشروع الجديد بالموقع، وسيتم الاستعانة بتكنولوجيا أوروبية ويابانية.

وأوضح أن شركة إيبارا اليابانية الرائدة عالمياً فى حلول أنظمة التكييف بتكنولوجيا Absorption Chillers ستشارك بتكنولوجياتها عالية الكفاءة، وصديقة البيئة، مع الاستعانة بشركات ومقاولين مصريين، موضحاً أن المشروع بالكامل من تصميم وتنفيذ سيتم بأيدى مصرية، وتحت إشراف شركته باعتبارها المقاول الرئيسى.

وتعمل «قرة إنرجى» فى حلول الطاقة والمقاولات والتوريدات، وتأسست عام 1997 كشركة مساهمة مصرية.