«قرة إنرجي» تفتتح محطتها للطاقة الثلاثية بنظام BOOT

أعلنت شركة “قرة إنرجي”، الشركة الرائدة في مجال المقاولات والطاقة لأكثر من 20 عاما، إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، والتي قامت بتصميمها وتنفيذها وتمويلها بالإضافة للتشغيل والصيانة بنظام BOOT، وستوفر المحطة 27 ميجا وات، بما يعادل 16 طن بخار ساعة، بالإضافة إلى 430 طن تبريد مياه مثلجة.

كما ستعمل المحطة الجديدة على توفير البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستعادة الطاقة المهدرة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذا لقرارات COP27 للتحول نحو الأخضر، وسوف تقلل المحطة الثلاثية تكلفة الطاقة وتوفر 25% من استهلاك الغاز الطبيعي، عن طريق توليد عدة مصادر من الطاقة (كهربية / حرارية) من نفس مصدر الطاقة / الوقود.

ومن جانبه قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة قرة إنرجي، “إننا فخورون بالبدء الفعلي لتشغيل المحطة، والتي نعمل من خلالها على تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي بتوليد ثلاث صور من الطاقة في وقت واحد، على رأسها الكهرباء، ثم من عوادم المولدات سيتم استخراج بخار ومياه مثلجة.

كما أن المحطة تحقق وفرًا سنويا في البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بصافي قيمة 40 ألف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ سنوي”.

وأضاف قرة، “لقد بذلت فرقنا مجهودات كبيرة للانتهاء من تنفيذ المشروع، وقد تم تصميمه وفقا للمواصفات العالمية، كما أننا نتطلع لتنفيذ المزيد من المشروعات التي ستساهم في تحقيق التنمية بالمجتمع”.

وفي ذات السياق ، قال المهندس محمد مدحت، المدير التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة الخضراء المستدامة بشركة قرّة إنرجي” لقد عملنا على قدم وساق لتنفيذ تلك المحطة الضخمة ، والتى ستعمل على توفير تكلفة الطاقة وتوليد مصادر كهربائية حرارية جديدة من نفس مصدر الطاقة.

وتتكون محطة الطاقة الثلاثية من ثلاث مولدات ترددية تعمل بالغاز الطبيعي (قدرة كهربية مركبة 9.7 ميجا وات)، بالإضافة إلى ثلاث غلايات لاستعادة الطاقة الحرارية المهدرة بغازات عوادم كل مولد لتوليد بخار ماء مشبع (قدرة كل منها 5.5 طن /الساعة- ضغط تشغيل 10 بار)، وثلاث مبادلات حرارية لاستعادة الطاقة الحرارية المهدرة بمياه تبريد كل مولد، وتشيللر يعمل بالبخار بتكنولوجيا دائرة الامتصاص (سعة تبريد 500 طن تبريد، كما تتزامن المحطة بشكل مستمر مع شبكة الكهرباء الموحدة على الجهد المتوسط (11ك. فولت).”

وتستهدف قرة إنرجي من خلال تنفيذ المحطة تعظيم الاستفادة من الغاز كوقود تشغيل رئيسي للمحطة عن طريق توليد عدة مصادر من الطاقة (كهربية /حرارية) من نفس مصدر الطاقة / الوقود، وذلك وصولا بالكفاءة الإجمالية للمحطة إلى 76%، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربية باستخدام مولدات ترددية عالية الكفاءة ثم استعادة الطاقات الحرارية المهدرة بكل من غازات عوادمها ومياه تبريدها لتوليد كل من: البخار والمياه المثلجة بدون استخدام طاقة إضافية.

كما تعتمد منظومة تشغيل المحطة على التوليد المتعاون للطاقة بشكل مركزي وبجانب نقاط استهلاك الطاقة نفسها سواء كان كهربية أو حرارية، وذلك يؤدي إلى توفير الهوادر والفواقد في توليد الطاقة وبالتالي توفير استهلاك الغاز الطبيعي العام للدولة (تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي) مقارنة باستهلاك الطاقة الكهربية من الشبكة والتي يكون مصدرها محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.