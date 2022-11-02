«قرة إنرجي» تشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ COP27

أعلنت شركة “قرة إنرجي”، الشركة الرائدة في مجال المقاولات والطاقة لأكثر من 20 عاما، عن مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ، الذي سينعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ – مصر .

حيث تلتزم “قرة إنرجي” بالإسهام الفعال في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، ودعم خطط الدولة واستراتيجياتها لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.



ويعد المؤتمر فرصة لعرض الإنجازات والحلول المبتكرة في مجال الطاقة الجديدة والخضراء التي تقدمها الشركة، وكذا تبادل الخبرات والرؤى مع المتخصصين من جميع أنحاء العالم، إذ تتمتع “قرة إنرجي” بخبرة في حلول الطاقة الجديدة والخضراء.



وتشارك “قرة إنرجي” في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ من خلال جناح للعرض بجناح اتحاد الصناعات بالمنطقة الخضراء، وتنظيم حلقتين نقاشيتين متخصصتين في مجال الطاقة والحلول المتكاملة للتحول للأخضر، وتقام الحلقة النقاشية الأولى يوم 15 نوفمبر – يوم الطاقة – تحت عنوان “تمويل حلول الطاقة الخضراء”، أما الحلقة النقاشية الثانية فتقام يوم 17 نوفمبر – يوم الحلول – تحت عنوان ” حلول قرة إنرجي المستدامة لغد أفضل – فرص و تحديات “.



ومن جانبه أعرب المهندس أيمن قرة – رئيس مجلس إدارة شركة قرّة عن سعادته بالمشاركة في هذه القمة التاريخية وقال: “أشعر بالفخر لاستضافة مصر لهذه القمة الهامة ممثلة لإفريقيا، والتي تسعى فيها الدول المشاركة للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.”



وأضاف قرة: ” نحن نفخر بأنفسنا لكوننا رواد في مجال حلول الطاقة الجديدة والخضراء بناء على قناعتنا الراسخة بالكفاءة والاستدامة، فنحن أول من قدم حلول الطاقة الجديدة ونفذها، ولقد نجحنا في قرة إنرجي خلال الأعوام الماضية من ابتكار حلول متكاملة متنوعة للطاقة الجديدة والخضراء تسهم في تحقيق نتائج بيئية إيجابية للغاية، ولقد نفذنا بالفعل العديد من المشروعات الكبرى في مصر والتي تعتمد على تلك الحلول الفريدة.”



وأستطرد رئيس مجلس إدارة شركة قرّة: “ندخل في شراكات عالمية لضمان أعلى معايير الجودة والفاعلية، إذ تعتمد حلولنا المتكاملة والمبتكرة على رفع كفاءة الطاقة للمنظومة ككل أو إعادة استغلال الموارد المهدرة لتوليد الطاقة الجديدة، فنحن نعيد تدوير الحرارة المهدرة أو غازات الشعلة أو الهيدروجين أو المخلفات الصناعية أو السائلة أو غيره لإنتاج الطاقة الجديدة.”



ومن الجدير بالذكر أن شركة قرة إنرجي قد أصدرت مؤخرًا دليل الطاقة الخضراء المستدامة والذي يضمن العديد من المصطلحات والتعريفات التي يجب أن يعرفها الجميع حول الطاقة الخضراء النظيفة التي يناقشها العالم في الوقت الحاضر، والذي استهدفت منه زيادة الوعي بالتحديات البيئية المتعلقة بتغير المناخ،.

واكدت على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية فورية وحلول من شئنها الحفاظ على البيئة وحمايتها، إيمانًا منها بأننا نعايش واقع بيئي يحتاج لتضافر جميع الجهود في محاولة للحفاظ على التوازن البيئي والحد من الظواهر السلبية التي من شأنها تهديد الحياة البشرية على الأرض، ولإنقاذ الإنسانية من كوارث بيئية غير مسبوقة، ولقناعتها بأن مهمة الإنسان إعمار الأرض وتنميتها والحفاظ على الاستدامة، فلقد شرعت قرة إنرجي منذ أكثر من عقدين في رحلة تركز على الحلول المبتكرة للطاقة الجديدة الخضراء.

