«قرة إنرجي» تشارك في تأسيس جمعية «شابتر زيرو إيجيبت»

أعلنت شركة “قرة إنرجي” للمقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، مشاركتها كأحد المؤسسين لجمعية “شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” للتوعية عن حوكمة المناخ وإدارة مخاطر البيئة، والتي تعد جزءًا من مبادرة “حوكمة المناخ العالمية”، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنتدي الاقتصادي العالمى.

تلتزم “قرة إنرجي” بالمساهمة الفاعلة في التحديات التي تواجه المجتمع، كما تعمل على دعم خطط الدولة واستراتيجياتها لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتأسست جمعية “شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” بالتعاون بين 16 مؤسسا وبرئاسة المهندس أحمد السويدي.

وهي منظمة غير حكومية، تستهدف تثقيف القطاع الخاص والمجتمع المدني حول كيفية تخفيض البصمة الكربونية والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، ودعوة الشركات الكبيرة والمتوسطة للانضمام للجمعية لرفع الوعي بأهمية تقليل الانبعاثات، وتشجيع مجالس ادارات الشركات على وضع التحديات المناخية والانبعاثات ضمن الاستراتيجية واعطائها اولوية واهتمام، وبالتالي ارتفاع تقييم مصر بين الدول الكبرى في تقليل الانبعاثات خاصة عقب استضافة مصر لقمة المناخ cop27 .

قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي: فخورون بكوننا جزءًا من جمعية “شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ”، والتي تتفق مع مساعينا لتقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع وتسهم في نشر الوعي بالمفاهيم المناخية الجديدة، فنحن أول من قدم حلول رفع كفاءة الطاقة ونفذها، ولدينا سجل حافل بالمشروعات المتنوعة في هذا المجال،

وتابع: نجحنا في تخفيض ما يقرب من 250 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، من خلال ابتكار وتنفيذ مشاريع تتضمن حلول متكاملة متنوعة للطاقة الجديدة والخضراء منفذة أو جار تنفيذها تساهم في تحقيق نتائج بيئية إيجابية للغاية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مصر والتي تعتمد على تلك الحلول الفريدة.

وأكد قرة أن شركته من الشركات الوحيدة في مصر التي لديها بالفعل مشروعات تم تنفيذها أو جاري تنفيذها على أرض الواقع مثل مشروع الطاقة الثلاثية والذي يعمل على استغلال العادم الخارج من المولدات في الطاقة، وتوفير استخدام الغاز الطبيعي للدولة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع “عش الملاحة” للاستفادة من غاز الشعلة لتوليد الطاقة بدلا من إحراقه في توليد الكهرباء وإنتاج مركبات البوتاجاز وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأضاف، تعاونا مع مصنع أسمنت حلوان لاستغلال الحرارة الناتجة من الأفران لإنتاج 20 ميجا وات من الطاقة، وذلك لتوفير 30% من استهلاك المصنع للطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية الناتجه من المصنع.

جدير بالذكر أنه تم مساء الأمس الإعلان عن إطلاق جمعية “شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خالد حمزة المدير المسئول عن ملف مصر لدى EBRD، وأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص.

وتستهدف الجمعية تشجيع مجالس إدارات الشركات على وضع التحديات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية ضمن استراتيجياتهم وأولوياتهم، حيث سيتمكن المشاركون بالجمعية من الاطلاع على كافة اللوائح المحلية والدولية الجديدة، كما سيتاح للأعضاء الفرصة للاستفادة من خبرات الشركات المتقدمة في مجال التغير المناخي في مصر وحول العالم، من خلال المشاركة في الاجتماعات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعرفة مع الأعضاء الآخرين وبناء كفاءة فريدة في الموضوعات المتعلقة بتخفيف مخاطر المناخ، والمشاركة في عملية صنع القرار.