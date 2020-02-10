«قرة إنرجى» تتنافس على توريد معدات 12 محطة لتموين السيارات بالغاز

تعتزم شركة «قرة إنرجى»، العاملة فى حلول وتوريدات الطاقة ، المنافسة على عقود توريد معدات وتقنيات الغاز المضغوط لصالح 12 محطة لتموين السيارات ضمن حزمة مناقصات بدأت شركتا «كارجاس» و»غازتك» طرحها فى سبتمبر الماضى.

وكشف المهندس محمد مدحت، مدير قطاع الطاقة فى الشركة، لـ«المال» عن أن القيمة الإجمالية للعقود المستهدف المنافسة عليها تصل إلى 10 ملايين دولار، مضيفا أن الاثنتى عشرة محطة التى تسعى الشركة إلى توريد معداتها هى من بين 48 مشروعا طرحته «كارجاس» و«غازتك» فى القاهرة والإسكندرية.

وأكد أن الفترة الراهنة تشهد أيضا مفاوضات مع شركة «توتال» لتنفيذ نفس النوعية من المشروعات.

وأضاف أن دور شركته فى مشروعات المحطات يتمثل فى توريد آلات ومعدات وتكنولوجيات الغاز المضغوط الجاهزة للتركيب والتشغيل الفورى لها.

وتعمل «قرة إنرجى» فى نشاط حلول الطاقة والمقاولات والتوريدات، وتأسست عام 1997 برأسمال 483 مليون جنيه كشركة مساهمة مصرية.

فى سياق متصل»، قال «مدحت» إن شركته فازت مؤخرا بمناقصة واحدة من أكبر محطات تموين سيارات بالغاز المضغوط، تابعة لشركة «كارجاس» باستثمارات قيمتها نحو 500 ألف دولار، وذلك بتكنولوجيا أمريكية هندية.

وتابع أن شركته تستهدف التوسع فى خدمات الغاز، خصوصا لسيارات النقل الجماعى، فى ضوء سعى الحكومة إلى تنفيذ نحو 1500 محطة خلال عام ونصف.

وأعلنت «قرة إنرجى» منذ أيام عن انتهائها من أول محطة متكاملة للاستفادة من غاز الشعلة فى توليد الكهرباء وإنتاج مركبات البوتاجاز وتخفيض الانبعاثات بالبيئة، بالتعاون مع شركة عش الملاحة للبترول «اشبتكو»، إحدى الشركات التابعة لـجنوب الوادى القابضة للبترول، بنظام «BOO» بتكلفة 62 مليون جنيه – تمثل قرضاً من البنك الأهلى قام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برد %15 منها للشركة كمساهمة فى تمويل المشروع. وكان «مدحت» أكد – فى تصريحات خاصة لـ«المال» قبل أيام- أن إجمالى تعاقدات «قرة إنرجى» فى مجال الطاقة منذ إنشائها وحتى الآن بلغ حوالى 7 مليارات جنيه، موضحا أن إيرادات الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة اقتربت من 2 مليار جنيه