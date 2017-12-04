قرب الانتهاء من إنشاء الجهاز المشرف على المحطات النووية

المال ـ خاص انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من جميع القوانين والتشريعات المطلوبة لإنشاء المشروع النووى المصرى، كما انتهت المفاوضات مع شركة «روساتوم» الروسية، المنفذة للمشروع. قال مصدر فى وزارة الكهرباء، إن الأخيرة تعمل على الانتهاء من الجهاز التنفيذى المشرف على مشروعات المحطات ا

المال ـ خاص

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من جميع القوانين والتشريعات المطلوبة لإنشاء المشروع النووى المصرى، كما انتهت المفاوضات مع شركة «روساتوم» الروسية، المنفذة للمشروع.

قال مصدر فى وزارة الكهرباء، إن الأخيرة تعمل على الانتهاء من الجهاز التنفيذى المشرف على مشروعات المحطات النووية، ومن المرتقب إنشاء وتعيين القيادات الخاصة بالجهاز، خلال يناير المقبل، ليبدأ عمله بالإشراف على المشروع النووى بالضبعة.

أشار إلى أنه من المرتقب الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية، على أن يكون قيادات الجهاز الذى يتبع وزارة الكهرباء، من الكوادر المصرية.

وافق مجلس النواب الأربعاء الماضى، على مشروع قانون إنشاء الجهاز، للإشراف على إنشاء المحطة النووية بالضبعة، حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية، كونها الجهة المالكة والمشغلة.

أوضح أن رئاسة الجمهورية لم تبلغ وزارة الكهرباء بموعد توقيع العقد النهائى لمشروع الضبعة، مع شركة روساتوم ، الذى من المتوقع أن يحضره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال النصف الثانى من ديسمبر الحالى، وتقوم روساتوم حالياً بتدريب العديد من الطلاب، والكوارد المصرية، للمشاركة فى تنفيذ المحطة النووية.

كانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقية فى نوفمبر 2015، تتضمن إنشاء محطة نووية من 4 مفاعلات، بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، ووافقت روسيا الاتحادية على تقديم قرض حكومى يصل إلى 25 مليار دولار، يوفر %85 من النفقات الرأسمالية للمشروع، ويقدم الجانب المصرى %15 فقط.