«قربلي» أحدث أغنية سنجل لـ«مدحت صالح» بتوقيع مزيكا

من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق

طرحت اليوم شركة “مزيكا” على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو أحدث أغنية سنجل للمطرب الفنان مدحت صالح والذى يحمل عنوان “قربلى”، من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.

دارت فكرة الأغنية في إطار من الحب والرومانسية، وقد تم التصوير داخل أحد استوديوهات الصوت أثناء تسجيل مدحت للأغنية.

وحضر التسجيل المنتج الكبير محسن جابر والمنتج محمد جابر وشقيقه المهندس مصطفى جابر، وشارك الجميع فى تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء التسجيل.

يذكر أن الفنان مدحت صالح حقق نجاحات كثيرة فى تعاونه مع المنتج الكبير محسن جابر وشركة عالم الفن ومزيكا فى منتصف التسعينيات وما بعدها من خلال العديد من الألبومات التى من بينها “وعدى” و”الله يا سيدى” و”جاى على نفسك ليه” وحبك خطر” واستنى”.