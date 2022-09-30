قرار وزاري حول نظام تقييم صفوف النقل في العام الدراسي 2022-2023

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًّا حول نظام تقييم صفوف النقل في العام الدراسي 2022-2023؛ وذلك للطلاب من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

نظام تقييم صفوف النقل في العام الدراسي 2022-2023

ونصّ القرار على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كلٌّ في تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.

وأشار إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة؛ بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

القرار يحدد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد

وبشأن نظام التقييم، أوضح القرار أنه ستكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد:

الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

توزيع درجات التقييم لصوف النقل

ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي:

80% من درجة اختبار نهاية الفصل

10% من درجة امتحان الشهر

5% على المواظبة “الانضباط”

5% على السلوك

تقديم مشروعات بحثية لا تضاف للمجموع

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة.

وفي حال عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة، تتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يُعدّها موجه أول التربية الاجتماعية.

ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم “رائد الفصل”، بالتعاون مع معلم المادة.

ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية.

وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

وتابع: “يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب.

وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة؛ لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمّت الاستعانة بها.

واستطرد: “تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي. ويسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين”.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشارِكة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها.

وذلك لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

واختتم القرار بأنه سيضاف لإخطار الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية “نقاط تميز، نقاط تحتاج دعم”.

ويتم التقييم من خلال رأي كل من “المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور”، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأي رائد الفصل.