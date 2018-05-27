قرار وزاري بغلق مصنع الدلتا للأسمدة بطلخا لحين توفيق الأوضاع البيئية

المال - خاصصرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه بغلق مصدر انبعاث غاز الأمونيا بمصنع سماد طلخا.وأضاف الوزير، عقب اجتماع عاجل -اليوم الأحد- مع رئيس الوزراء، أنه سيتم منح إدارة المصنع شهرين لاتخاذ التدابير والاجراءات العاجلة لإصلاح الصمامات الخاصة بمصن

المال – خاص

صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه بغلق مصدر انبعاث غاز الأمونيا بمصنع سماد طلخا.

وأضاف الوزير، عقب اجتماع عاجل -اليوم الأحد- مع رئيس الوزراء، أنه سيتم منح إدارة المصنع شهرين لاتخاذ التدابير والاجراءات العاجلة لإصلاح الصمامات الخاصة بمصنع حمض النيتريك وإعادة تأهيلها طبقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير البيئة أمس، بممثلي المصنع بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة رصد الوضع البيئي للمصنع.

يأتي هذا القرار كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين رغم عدم رصد أية حالات مرضية غير اعتيادية بالمحافظة قد تكون ناتجة عن الانبعاثات الصادرة عن المصنع، وتطبيقًا للمادة 22 من قانون البيئة والمواد المتصلة بها بلائحته التنفيذية، والتي تفيد بأنه يجوز لجهاز شئون البيئة وقف مصدر أي تلوث يمثل خطراً بيئيًا جسيماً، لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين.

وصرح فهمي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء أنه سيتم متابعة أعمال إعادة التأهيل للوحدات المذكورة والرصد المستمر للانبعاثات الناتجة عن المصنع، ولن يتم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد تنفيذ اجراءات التوافق مع المعايير البيئية للانبعاثات الغازية الصادرة عن وحدة إنتاج حامض النيتريك بالمصنع، وجاري التنسيق بين وزارتي البيئة وقطاع الأعمال العام ومحافظة الدقهلية لتنفيذ قرار وقف مصدر التلوث.

جدير بالذكر أن خطة توفيق الأوضاع البيئية للمصنع والتي تم الاتفاق عليها أمس، خلال اجتماع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وإدارة المصنع بحضور محافظ الدقهلية تتضمن إضافة إلى التدابير العاجلة الخاصة بوحدة حامض النيتريك، عدد من الإجراءات الأخرى بمدد زمنية محددة، وهي:

1- إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك بتكنولوجيا متقدمة بتكلفة 2 مليار جنيه، يقوم مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة بتمويل 420 مليون جنيه منها، وذلك خلال 30 شهر من اجراءات الطرح والترسية والمقرر أن تبدأ في يوليو المقبل.

2- مشروع إزالة الأيدروجين بوحدة اليوريا خلال 10 أشهر بتكلفة 20 مليون جنيه.

3- إعادة تأهيل مصنع اليوريا لتفادي الانبعاثات الغازية والصرف الصناعي المخالف بتكلفة قدرها 450 مليون جنيه على مراحل.

4-الربط الكامل خلال شهر لجميع العمليات الصناعية بالمصنع بشبكة الرصد اللحظي بوزارة البيئة لمراقبة الانبعاثات الصادرة عن المصنع على مدار الساعة.