قرار وزاري بشأن جزيرة الوراق يكذب ادعاءات المحافظة

أحمد عاشوررغم إصرار محافظة الجيزة على أن جزيرة الوراق محمية طبيعية، وبالتالي لا يجوز تملك الأهالي فيها، فإن مجلس الوزراء أصدر قرارا بأحقية الأهالي تملك الأراضي في 17 جزيرة علي نهر النيل في نطاق القاهرة الكبري والجيزة بينها الوراق ودهب والقرصاية وحلوان البلد والعياط.قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس ق

أحمد عاشور

رغم إصرار محافظة الجيزة على أن جزيرة الوراق محمية طبيعية، وبالتالي لا يجوز تملك الأهالي فيها، فإن مجلس الوزراء أصدر قرارا بأحقية الأهالي تملك الأراضي في 17 جزيرة علي نهر النيل في نطاق القاهرة الكبري والجيزة بينها الوراق ودهب والقرصاية وحلوان البلد والعياط.

قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع المحميات الطبيعية لـ”المال”، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا منذ شهر ونصف بأن 17 جزيرة من بينها ” الوراق ” ليست محميات طبيعية وبالتالي يمكن استغلالها في أنشطة عمرانية وزراعية مختلفة.

وأكد سلامة أن الترويج بأن “الوراق” محمية أمر خاطئ وغير مقبول، مشيراً إلى أن لجنة حكومية ضمت وزارات الاسكان والبيئة والتنمية المحلية أكدت عدم توافر شروط المحميات الطبيعية في الجزيرة.

وفي المقابل أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، في وسائل الاعلام المرئية، أن جزيرة الوراق محمية طبيعية، قائلاً “أتحدى أى شخص أن يكون معه رخصة بناء.. ووزارة الرى أرسلت إنذارات للأهالى قبل ذلك، ويجب تنفيذ القانون وإحكام هيبة الدولة، ولا يوجد أحد أقوى من الدولة، لأن بعض الأهالى يلقون بالقمامة داخل النيل، بالإضافة إلى الصرف الصحى”.

