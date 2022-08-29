قرار وزاري ببدء الدراسة بتخصص الفنون الجميلة بجامعة النهضة

أصدرالدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا يحمل رقم 2959 لسنة 2022، بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة ببني سويف اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022 – 2023.

وقال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة عضو مجلس الشيوخ إن لجنة القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات وافقت على اللائحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة، إضافة إلى ما جاء بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الإمكانيات المادية والبشرية لبرنامج البكالورويوس بالجامعة.واضاف الملاحي أن كلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة، هي الكلية الوحيدة من نوعها بالجامعات الخاصة.

واستكمل أن سياسة الكلية تهدف إلى تشكيل وإعداد الفنان المبدع والمُتَمَرِس الذي يجمع في دراسته بين الجانب الإبداعي الفني والجانب التطبيقي التجاري بالجمع أكاديمياً وعملياً بين مناهج دراسة الفنون الجميلة التقليدية بعراقتها ودورها في إعداد فنان من نوع خاص راقٍ، وكذلك التطبيقات الحديثة لتلك الفنون الجميلة والتي تؤهل الطالب بالتدريب علمياً وفنياً بما يتوافق مع سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي؛ المزود بأحدث الوسائط.

وأشار إلي إن الكلية تعمل على اتباع البرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة في مجال الفنون التشكيلية، والتصميم الداخلي، وفنون الاتصال المرئي، والموسيقى، والسينما.

ولفت إلى أن مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، وتنقسم إلى 8 فصول رئيسية إلى جانب فصل صيفي يشمل التدريب العملي.