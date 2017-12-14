قرار وزارى بمد فترة المجلس حماية المستثمر 3 أشهر

المال- خاص أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون، قرارا باستمرارية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بتشكيله الحالي لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق أيهما أقرب. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن ذلك يأتي في ضوء المقترح الذي تقدمت ب



المال- خاص

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون، قرارا باستمرارية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بتشكيله الحالي لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق أيهما أقرب.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن ذلك يأتي في ضوء المقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية نظراً لانتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الصندوق الحالي وانتظار قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من ذوي الخبرة.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق الحالي من 9 أعضاء، ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، و3 آخرين عن الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون أحدهم ممثلاً على الأقل من غير شركات السمسرة، وممثلاً عن البورصة، وآخر عن شركة مصر المقاصة، و3 أعضاء من ذوي الخبرة.

ويتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء ذوي الخبرة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وأجريت انتخابات صندوق حماية المستثمر عن دورته القادمة 2017 – 2020، في 20 نوفمبر الماضي، وفاز فيها كلا من عيسى فتحى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة بعدد 91 صوتا، وأسامة شومان العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية بعدد أصوات 87 عن مقعد شركات السمسرة، وأحمد قطب ممثلا عن هيرميس لتداول السندات بحصوله 72 صوتا.