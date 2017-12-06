قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحىأسرة مسلسل " سابع جار " ضيوف " كلام تانى " على دريمتستضيف الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها "كلام تانى" على قناة دريم، فى العاشرة مساءً، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ويكشف تفاصيل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، وفى الفقرة الثانية من البرنامج تستضيف رشا

رحاب صبحى

أسرة مسلسل ” سابع جار ” ضيوف ” كلام تانى ” على دريم

تستضيف الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها “كلام تانى” على قناة دريم، فى العاشرة مساءً، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ويكشف تفاصيل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، وفى الفقرة الثانية من البرنامج تستضيف رشا نبيل عددًا من الفنانين المشاركين فى مسلسل “سابع جار” الذى يعرض حاليًّا على قناة cbc وهم الفنانان الشابان أحمد رفعت وهديل حسن ليتحدثا عن كواليس المسلسل.

أسامة كمال يناقش أزمة نقل السفارة الامريكية للقدس فى ” مساء dmc”

يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء Dmc، على قناة Dmc، في العاشرة مساءً، معوقات العمل في الكتابة للأطفال، بمناقشة الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور.

وفي الفقرة الثانية يطرح كمال عدة أسئلة وهى: كيف نتعامل دوليًّا وقانونيًّا مع احتمالات نقل السفارة الأمريكية للقدس والتأثيرات السلبية في الشرق الأوسط، وهل تتغير علاقة العرب بالولايات المتحدة، ويجيب عليها محمد غريب، أمين سر حركة فتح بالقاهرة.

غادة رجب وكارمن سليمان ضيوف “صالون أنوشكا” على dmc

تستضيف الفنانة أنوشكا فى برنامجها “صالون أنوشكا” على قناة dmc فى التاسعة مساء، كلا من المطربات كارمن سليمان وغادة رجب ومروة ناجى، وخلال الحلقة تغنى مروة ناجى عددًا كبيرًا من أغاني الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، ويتحدثون عن تاريخ الفنانة شادية الكبير وأغانيها وأعمالها العظيمة.

حلقة خاصة عن محمد فوزى فى “هنا العاصمة” على سى بى سى

تعيد قناة سى بى سى حلقة خاصة من برنامج “هنا العاصمة” للإعلامية لميس الحديدى، فى التاسعة مساءً، عن الفنان الراحل محمد فوزى، وتفتح لميس الكثير من الموضوعات عن حياة الراحل الفنية وقصص أشهر الأغانى التى أنتجها وأسرار عن مرضه ووفاته.