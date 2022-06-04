قرار نادي برشلونة بإقامة حفلات الزفاف يثير عاصفة من السخرية

قرر نادي برشلونة إتباع “تكتيك” جديد لتخطي الأزمة المالية التي تعصف بها عبر السماح لمشجعي نادي برشلونة بإقامة حفلات الزفاف داخل ملعب كامب نو لقاء مبالغ تعتبر زهيدة نوعاً ما، مما أثار عاصفة من السخرية.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من النادي، يعاني برشلونة من الأزمات المالية منذ موسم 2019 – 2020 أي بعد تفشي أزمة جائحة كورونا في العالم وتوقف الدوري المحلي وجميع المسابقات الدولية لأشهر.

ويعاني النادي أيضاً من تدهور كبير في المستوى في المواسم الثلاث الماضية، بسبب الصفقات الفاشلة وعدم قدرة الفريق على تحقيق أي ألقاب محلية أو دولية.

وتشير صحيفة سبورت إلى أن النادي سيفتح أبوابه للراغبين في إقامة الحفلات في ملعب فريقهم المفضل وسيتم احتساب القيمة بحسب عدد المدعوين للحفل.

تأجير حفلات الزفاف نظير إيجار زهيد

تعتبر أسعار الإيجار للساعة الواحدة زهيدة نسبياً مقارنة بالمكان الذي سيتم فيه إقامة الحفل، إذ أن إستاد كامب نو هو أحد أشهر معالم مدينة برشلونة وهو معقل فريقها الأول وكان ولا يزال مسرحاً للعديد من الأحداث المحفورة ذكراها في عقل كل مشجع للنادي الكتالوني.

ونشرت صحيفة سبورت صورة من موقع نادي برشلونة الرسمي باللغة الإنجليزية وفيه تفاصيل أسعار إيجار الملعب بالساعة.

تتراوح قيمة إيجار الملعب بالكامل بين 1,600 يورو و13,500 يورو ويعتمد ذلك على عدد المدعوين الذين سيحضرون الحفل.

إذا كان عدد الحضور بين 25 و50 شخصاً فستكون قيمة الإيجار 1,600 يورو في الساعة الواحدة أما إذا كان عدد الحضور بين 51 – 100 فستكون القيمة 1,900 يورو.

وإذا كان عدد الحضور بين 101 – 150 فستكون قيمة الإيجار 2,200 يورو أما إذا كان عدد الحضور بين 300 – 1,000 فستكون قيمة الإيجار 13,500 يورو وهو الحد الأقصى الذي تسمح به الإدارة.

وتنص البنود ايضاً على أن الإيجار يشمل تنظيف المكان قبل وبعد إقامة الحفل بالإضافة لوجود أفراد أمن لتنظيم عملية دخول المدعوين وتوفير مساعدة من قِبل المضيفين في المكان كما أن من لديه عضوية مشجع لمدة تزيد عن سنة واحدة سيتمتع بتخفيض يصل لـ 15% من قيمة مبلغ الإيجار.